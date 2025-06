Ue, le nuove sanzioni contro la Russia colpiranno il settore energetico

MeteoWeb

La Commissione europea ha proposto un 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina, mirato a colpire le entrate energetiche di Mosca, le sue banche e la sua industria militare. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Il nuovo pacchetto propone di vietare le transazioni con i gasdotti russi Nord Stream e con le banche che eludono le sanzioni. “L’obiettivo della Russia non è la pace, è imporre il dominio della forza, elLa forza è l’unico linguaggio che la Russia capirà”, ha dichiarato von der Leyen in una conferenza stampa. La Commissione ha proposto anche di abbassare il prezzo massimo del petrolio russo da 60 a 45 dollari al barile, nel tentativo di ridurre le entrate energetiche di Mosca.