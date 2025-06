Ue, al via la task force per l’Unione dell’energia: coordinamento rafforzato per un sistema sicuro

MeteoWeb

I Paesi Ue e la Commissione europea uniscono le forze in una task force dedicata a realizzare l’Unione dell’energia, migliorando il coordinamento tra i Ventisette sulle questioni principali di politica energetica. L’iniziativa è stata formalmente lanciata a margine del Consiglio Energia in corso a Lussemburgo, anticipata a febbraio nel piano d’azione per un’energia accessibile. La task force, secondo quanto si riferisce alla Commissione Ue, si incontrerà periodicamente con l’intento di finalizzare “risultati strategici” che potrebbero assumere forme diverse a seconda delle esigenze. La prossima riunione è in calendario per l’inizio di settembre e offrirà la piattaforma per discutere i primi punti strategici concreti. Stando a quanto riferito da Palazzo Berlaymont, l’iniziativa potrà beneficiare del sostegno delle istituzioni e agenzie dell’Ue competenti, come la Banca europea per gli investimenti (Bei) e l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia ( Acer), nonché di altri esperti tecnici.

“Questa nuova task force guiderà il nostro lavoro per realizzare ciò che i nostri cittadini e le nostre imprese chiedono: un sistema energetico sicuro, pulito e accessibile”, ha precisato il commissario all’energia, Dan Jorgensen.