Ultraleggero precipita in un campo nel Bolognese: ferito il pilota

Un aereo ultraleggero è precipitato in un campo lungo via Fiume Vecchio sulla Strada Provinciale 5, nella zona di San Donato, a Molinella, nel Bolognese. Sul posto dove il velivolo è caduto, per cause in fase di accertamento, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre e un elicottero, i Carabinieri e i sanitari del 118 che hanno preso in carico, per le cure del caso, il pilota del mezzo rimasto ferito. Nessun altro è rimasto coinvolto nell’incidente, avvenuto intorno alle 14:57 di oggi, martedì 3 giugno. Il paracadute di emergenza, che si è regolarmente aperto, avrebbe contribuito a evitare conseguenze più gravi.

A precipitare è stato un piccolo aereo impegnato in un volo test dopo manutenzione, decollato dall’aeroporto di Ozzano. Si tratta di un Cirrus SR20.

Mentre l’area è stata messa in sicurezza, l’azienda proprietaria del velivolo si sta occupando della sua rimozione.