Ultraleggero precipita nel Veronese: 2 feriti gravi

Due persone sono rimaste gravemente ferite in seguito alla caduta di un ultraleggero avvenuta a Peri, una frazione del Comune di Dolcé, nel Veronese, nei pressi del confine con il Trentino. Il velivolo è precipitato vicino ai binari della linea ferroviaria Verona-Brennero, fortunatamente senza causare ulteriori conseguenze, poiché in quel momento non transitava alcun treno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale del Suem 118, che ha soccorso il pilota e il passeggero, trasportandoli in condizioni critiche all’ospedale di Borgo Trento, a Verona.