L’iniziativa UniGe: al via il car sharing elettrico per la comunità universitaria

È stata siglata una convenzione quadro tra UniGe ed Elettra Car Sharing per l’adozione di un servizio che consente l’utilizzo di veicoli elettrici sia in ambito corporate sia in modalità car sharing, a beneficio di tutta la comunità universitaria. La prima auto elettrica a uso esclusivo UniGe è arrivata alla sede di Economia, in Darsena. Alla consegna delle chiavi, che ha segnato simbolicamente l’avvio operativo della collaborazione, erano presenti il rettore Federico Delfino, la Mobility manager di ateneo Ilaria Delponte, il direttore generale di Genova Car Sharing srl Marco Silvestri e il presidente di Duferco Energia Marco Castagna.

L’accordo tra UniGe ed Elettra Car Sharing si inserisce nella strategia climatica 2022-2030 dell’ateneo e nel PSCU – Piano spostamento casa-università, aggiornato nel 2024, che individua tra le priorità la promozione della mobilità sostenibile e condivisa come leva per ridurre l’utilizzo di mezzi privati e ridurre le emissioni di gas serra. La collaborazione punta a fare dell’Università di Genova un laboratorio vivo di innovazione e sostenibilità a supporto del territorio e prevede, tra le varie iniziative, una tariffa agevolata per la comunità universitaria nell’uso del car sharing full electric, oltre allo sviluppo di attività congiunte, tra cui l’analisi delle esigenze di mobilità per l’attivazione di servizi di sharing presso poli universitari e studentati e uno studio pilota per la generazione di crediti di carbonio nel mercato volontario. E’ quanto si legge in un articolo Unige.life.

“Grande soddisfazione per questo passo che giunge al termine di numerose interazioni con il partner Elettra Car Sharing – ha commentato Ilaria Delponte, Mobility manager UniGe – e corona gli sforzi compiuti per dotare l’ateneo di auto corporate per agevolare il passaggio dalla mobilità endotermica a una a zero emissioni. L’azione si inserisce in un quadro più ampio di iniziative che l’Università di Genova sta portando avanti in continuità dal 2022, promuovendo accordi e progetti a sostegno della mobilità sostenibile in tutte le sue declinazioni: ciclabilità, trasporto pubblico locale, mobility as a service”.

“La partnership di Elettra Car Sharing con l’Università di Genova è nata e cresciuta naturalmente – ha aggiunto Marco Silvestri, direttore generale di Genova Car Sharing srl – in quanto entrambi parlano lo stesso linguaggio sui temi della sostenibilità, agevolando anche la collaborazione di UniGe con tutto il Gruppo Duferco. Importante ricordare la convenzione che sostiene l’utilizzo della mobilità elettrica in sharing per tutti gli studenti e le studentesse dell’Università di Genova”.