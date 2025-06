Un Universo in continua evoluzione svelato nelle prime immagini dell’Osservatorio Vera C. Rubin | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dalle Ande cilene, un telescopio di nuova generazione è pronto a scrutare tutto il cielo australe. Nuove viste mozzafiato delle nebulose Laguna e Trifida, dell’ammasso di galassie della Vergine e molto altro nelle prime quattro immagini rilasciate dall’Osservatorio Rubin, che rappresentano una piccola anteprima, ‘lanciata’ da Palermo, della missione scientifica finalizzata a esplorare e comprendere alcuni dei più grandi misteri dell’Universo. Inizia ufficialmente il programma osservativo LSST (Legacy Survey of Space and Time). Il Vera C. Rubin Observatory, il primo intitolato a una donna, la scienziata Vera Rubin, situato a oltre 2.600 metri di altitudine sul Cerro Pachon, in Cile, è pronto così a rivoluzionare l’astronomia moderna.

A dimostrarlo, le nuove immagini svelate al mondo e che mostrano le regioni di formazione stellare Laguna e Trifida, rispettivamente a 4000 e 5000 anni luce da noi, nella costellazione del Sagittario, le galassie dell’ammasso della Vergine, a circa 60 milioni di anni luce e molto altro ancora.

In meno di dieci ore di osservazioni, il potente telescopio ha già osservato milioni di galassie e stelle della Via Lattea e migliaia di asteroidi nel Sistema Solare. Queste immagini e video, rivelati in Italia durante il Watch Party nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, storica sede dell’osservatorio astronomico di Palermo, sono solo un assaggio delle straordinarie scoperte che questo osservatorio all’avanguardia potrà realizzare.

In circa 10 ore di osservazioni, l’Osservatorio Vera C. Rubin dell’NSF-DOE ha scoperto 2104 asteroidi mai visti prima nel nostro Sistema Solare, inclusi sette asteroidi near-Earth (che non rappresentano un pericolo). Ogni anno, circa 20.000 asteroidi vengono scoperti in totale da tutti gli altri osservatori terrestri e spaziali. Il solo Osservatorio Rubin scoprirà milioni di nuovi asteroidi entro i primi due anni del Legacy Survey of Space and Time. Rubin rappresenterà una svolta per la difesa planetaria, individuando molti più asteroidi che mai, e identificandone potenzialmente alcuni che potrebbero impattare sulla Terra o sulla Luna.

Frutto di una vasta collaborazione scientifica internazionale, il Vera C. Rubin Observatory è stato progettato per realizzare la più estesa mappatura continua del cielo australe mai tentata grazie alla Legacy Survey of Space and Time, una campagna osservativa che, ogni notte per i prossimi dieci anni, raccoglierà una quantità di dati sull’Universo senza precedenti (nello specifico circa 20 terabyte a notte).

In 10 anni, l’elaborazione dei dati di Rubin genererà circa 500 petabyte e il set di dati finale conterrà miliardi di oggetti con migliaia di miliardi di misurazioni. Grazie al rilascio regolare dei dati, gli scienziati saranno in grado di condurre le proprie indagini sui dati di Rubin da remoto, consentendo e accelerando innumerevoli scoperte sul nostro Universo e facendo progredire la scienza in modi che non possiamo ancora prevedere.

La partecipazione dell’Italia

Dal 2017, l’Italia partecipa attivamente al progetto attraverso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), che rappresenta l’Italia nella comunità scientifica internazionale del Vera C. Rubin Observatory e coordina il contributo italiano all’analisi scientifica dei dati. L’INAF svolge un ruolo fondamentale anche nella gestione e nell’analisi di questa enorme mole di dati, garantendo alla comunità scientifica italiana l’accesso a questa significativa risorsa, promuovendo il contributo nazionale all’analisi e all’interpretazione dei dati, alla formazione di giovani ricercatori e ricercatrici, al raggiungimento di importanti risultati scientifici che apriranno nuove sfide, e allo sviluppo di tecnologie avanzate.

“L’Osservatorio Vera C. Rubin ci consentirà di aggiungere profondità e dinamismo all’osservazione dell’Universo“, afferma Roberto Ragazzoni, Presidente INAF, “con questo telescopio di classe 8 metri in grado di mappare continuamente il cielo australe ogni tre giorni, entriamo nell’epoca dell”astro-cinematografia’, esplorando una nuova dimensione: quella del tempo, con la quale ci aspettiamo di studiare il cosmo con una nuova prospettiva, che oggi è possibile grazie anche all’uso di nuove tecnologie informatiche per trattare una mole di dati altrimenti imperscrutabile”.

La fotocamera astronomica più grande mai costruita

Al centro del progetto c’è la fotocamera astronomica più grande mai costruita: 3.200 megapixel, capace di riprendere ogni notte enormi porzioni del cielo australe con sensibilità e risoluzione eccezionali. Ogni immagine copre un’area del cielo grande come 45 volte la Luna piena e per ammirarla in tutta la sua risoluzione servirebbero 400 monitor televisivi da 4K. Grazie a un design innovativo, l’Osservatorio Rubin sarà in grado di puntare una nuova porzione di cielo in meno di cinque secondi, osservando l’intero cielo australe in circa 3-4 notti.

Nel corso del prossimo decennio, l’osservatorio sarà dunque in grado di riprendere ogni regione del cielo circa 800 volte, creando così un vero e proprio “film” del cosmo ad altissima risoluzione. Darà vita ad un tesoro di miliardi di scoperte scientifiche. Le immagini riveleranno asteroidi e comete, stelle pulsanti, esplosioni di supernova, galassie lontane e forse fenomeni cosmici mai visti prima.

Uno strumento rivoluzionario per l’astrofisica

“Il Vera C. Rubin Observatory e il suo primo progetto LSST sono un’opportunità unica per la nuova generazione“, commenta Sara (Rosaria) Bonito, che rappresenta l’INAF nel Board of Directors della LSST Discovery Alliance del Vera C. Rubin Observatory ed è co-chair della Transients and Variable Stars Science Collaboration (Tvssc). “È una grande eredità per chiunque voglia avvicinarsi alle discipline scientifiche, offrendo uno strumento rivoluzionario per l’astrofisica e le nuove tecnologie per l’interpretazione dei dati”.

“L’astrofisica che si potrà fare con Rubin – aggiunge – è estremamente diversificata: una singola campagna osservativa ci permetterà di rispondere a temi scientifici molto vasti, che riguardano la nostra galassia ma anche la materia oscura, il nostro Sistema Solare e anche i fenomeni pi imprevedibili che si verificano nel cielo. Differenti gruppi di ricerca da tutto il mondo con differenti competenze hanno contribuito all’ottimizzazione della strategia osservativa e allo sviluppo di metodologie di analisi dati interdisciplinari. Il progetto coinvolge modelli teorici, big data e data science per indagare ambiti che vanno dalle esplosioni di supernove ai nuclei galattici attivi, fino alle stelle in formazione”.

La survey LSST

La survey LSST, che avrà inizio nei prossimi mesi, permetterà di rilevare oggetti estremamente deboli fino a oggi difficili da osservare, ma fondamentali per affrontare questioni chiave della cosmologia e dell’astrofisica moderna: la natura della materia e dell’energia oscura, la struttura a grande scala del cosmo, l’evoluzione delle galassie, l’archeologia galattica, la formazione stellare, i fenomeni transienti e la sorveglianza di oggetti potenzialmente pericolosi.

Lo studio delle stelle variabili

L’osservatorio porta il nome di Vera C. Rubin, astrofisica statunitense i cui studi sulla rotazione delle galassie rappresentano una delle prime prove a favore dell’esistenza della misteriosa materia oscura. Uno degli ambiti di ricerca che beneficerà maggiormente di questa impresa è lo studio delle stelle variabili, oggetti che cambiano luminosità nel tempo. L’osservatorio sarà in grado di osservare oltre 100 milioni di stelle variabili permettendo studi senza precedenti sui meccanismi che regolano queste variazioni. Questi fenomeni possono derivare da processi interni alle stelle stesse – come pulsazioni dovute a instabilità termiche – oppure da fattori esterni, come eclissi da parte di stelle o pianeti compagni. Grazie alla sua precisione fotometrica, il Rubin Observatory permetterà di esplorare la struttura interna delle stelle.

Non solo: l’osservatorio sarà anche testimone di milioni di esplosioni stellari, eventi catastrofici legati alla morte delle stelle. Analizzando la luce proveniente da alcune di queste esplosioni, le supernove di tipo Ia, sarà inoltre possibile stimare le distanze di galassie lontanissime, esplorando la storia di espansione dell’Universo e la sua accelerazione, che si pensa sia causata dalla misteriosa energia oscura.

Comprendere la natura della materia oscura, dell’energia oscura e di altri misteri cosmici su larga scala è un obiettivo centrale della missione dell’Osservatorio Rubin. L’energia oscura è ciò che gli scienziati chiamano la forza misteriosa e colossale che sembra causare l’allontanamento accelerato delle galassie nell’Universo. Sebbene la materia oscura e l’energia oscura costituiscano insieme il 95% dell’Universo, le loro proprietà rimangono sconosciute.

“Un film multicolore del cielo”

Bonito sottolinea: “Rubin è dotato della camera digitale più grande mai costruita per l’astronomia, che ha già ottenuto un altro record mondiale, quello della sua lente ottica più grande al mondo. Nonostante le sue dimensioni, è un telescopio molto veloce. Se qualcosa nel cielo si muove o cambia, Rubin lo rileverà e distribuirà l’informazione in tempo reale a tutto il mondo. Questo significa che potremo osservare fenomeni transienti in azione, rendendo possibili nuove scoperte astrofisiche, spesso inaspettate”.

E conclude: “Rubin produrrà un vero e proprio film multicolore del cielo, lungo un’intera decade. Un film che ci permetterà di vedere l’Universo come mai prima: non solo attraverso immagini statiche, ma in evoluzione dinamica”.

Capofila di questa imponente impresa sono il National Science Foundation (NSF) e il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE), in collaborazione con il NoirLab e lo Slac National Accelerator Laboratory. “L’Osservatorio Rubin dell’NSF-DOE catturerà più informazioni sul nostro Universo di tutti i telescopi ottici della storia messi insieme”, ha affermato Brian Stone, direttore dell’NSF. “Attraverso questa straordinaria struttura scientifica, esploreremo molti misteri cosmici, tra cui la materia oscura e l’energia oscura che permeano l’Universo”.

“Stiamo entrando in un’età dell’oro della scienza americana”, ha affermato Harriet Kung, direttrice ad interim dell’Ufficio Scientifico del DOE. “L’Osservatorio Rubin dell’NSF-DOE riflette ciò che è possibile quando il governo federale sostiene ingegneri e scienziati di livello mondiale con gli strumenti per guidare il settore. Questa struttura guiderà la scoperta, ispirerà i futuri innovatori e libererà l’eccellenza americana attraverso la leadership scientifica”.

La quantità di dati raccolti dall’Osservatorio Rubin nel suo solo primo anno sarà maggiore di quella raccolta da tutti gli altri osservatori ottici messi insieme. Questa preziosa raccolta di dati aiuterà gli scienziati a compiere innumerevoli scoperte sull’Universo e costituirà una risorsa incomparabile per l’esplorazione scientifica nei decenni a venire.