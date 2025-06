Uomo bloccato su una scogliera a Torre Chia, salvato all’alba da un elicottero dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Si è concluso alle prime luci dell’alba di oggi il recupero di un uomo rimasto isolato ed in difficoltà su una scogliera nei pressi della spiaggia di Torre Chia, nella costa sud della Sardegna. L’intervento è stato effettuato da un elicottero HH-139B dell’80° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Decimomannu (CA). L’equipaggio in prontezza d’allarme, che aveva ricevuto poco prima l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) – attivata dal 13° MRSC (Maritime Rescue Sub Centre) di Cagliari – si è diretto verso l’area di intervento, per ricercare e soccorrere l’uomo in difficoltà su una scogliera. Una volta individuato, l’uomo è stato trasportato a bordo dell’elicottero militare grazie all’uso del verricello. Completato il recupero, l’uomo è stato trasferito presso l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di Cagliari per gli accertamenti e cure sanitare.

Concluso positivamente l’intervento di soccorso, elicottero e l’equipaggio sono rientrati alla base militare di Decimomannu (CA), tornando subito disponibili per il pronto impiego in caso di necessità.

“Il 15° Stormo garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno sia di notte. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita, mentre in estate svolgono anche attività Antincendio Boschivo (AIB) nell’ambito degli assetti forniti dalla Difesa per questa campagna. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’82° Centro SAR di Trapani, l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma), l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia (Ravenna).

I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, oltre che dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa”, si legge in una nota.