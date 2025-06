L’uragano Erick minaccia il Messico, rapida intensificazione: ha raggiunto la 3ª categoria in 24 ore | MAPPE

MeteoWeb

L’uragano Erick ha raggiunto la 3ª categoria, diventando un “major hurricane” secondo la scala Saffir-Simpson, con venti sostenuti di 200 km/h. A preoccupare i meteorologi non è solo la forza del ciclone, ma anche la sua rapida intensificazione: in meno di 24 ore, Erick è passato da categoria 1 a 3, minacciando le coste meridionali del Messico, in particolare le zone di Oaxaca e Guerrero.

L’ultimo bollettino del National Hurricane Center (NHC) statunitense indicava che Erick si trovava a circa 85 km a Sud/Ovest di Puerto Ángel e a 200 km a Sud/Est di Punta Maldonado, spostandosi verso Nord/Ovest a una velocità di circa 15 km/h. Si prevede un impatto diretto nella mattinata di giovedì ora locale, con la traiettoria che potrebbe interessare anche la città turistica di Acapulco, ancora profondamente segnata dal devastante uragano Otis dell’ottobre 2023.

Secondo Laura Velázquez, coordinatrice della protezione civile nazionale, Erick porterà piogge torrenziali e possibili frane nelle aree montuose di Guerrero, Oaxaca e Chiapas, con accumuli fino a 40 cm di pioggia. Il rischio di alluvioni è elevato, specialmente lungo i corsi d’acqua già a rischio esondazione.