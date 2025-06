L’uragano Erick tocca terra in Messico come tempesta di categoria 3

MeteoWeb

Il potente uragano Erick ha toccato terra nello stato occidentale di Oaxaca, in Messico. Lo ha riferito il National Hurricane Center (NHC) di Miami. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il centro dell’uragano si trova circa 30 chilometri a est di Punta Maldonado. I suoi venti massimi sostenuti sono stati registrati a 205km/h. Si sta muovendo verso nord-ovest a 15km/h, ha dichiarato il centro uragani. La tempesta è stata leggermente declassata prima di toccare terra, da una potente categoria 4 a una categoria 3. Sebbene leggermente ridotta in potenza, Erick è ancora considerato un uragano di categoria 3, con venti fino a 210km/h. Si prevede che Erick si indebolisca rapidamente sulle montagne del Messico e che il sistema si dissipi entro la giornata di oggi o all’inizio di domani, venerdì 20 giugno, ha affermato il centro uragani.

La tempesta ha minacciato di scatenare venti distruttivi nei pressi del punto in cui l’occhio si abbatte sulla costa, inondazioni improvvise e una pericolosa mareggiata, hanno affermato i meteorologi. Ieri sera, la traiettoria prevista di Erick si è spostata verso sud, più vicina alla città turistica di Puerto Escondido, nello stato di Oaxaca, e si è concentrata su un tratto di costa scarsamente popolato tra la località turistica di Oaxaca e Acapulco, a nord-ovest.

Il Presidente Claudia Sheinbaum ha dichiarato in un videomessaggio ieri sera che tutte le attività nella regione sono state sospese e ha esortato le persone a rimanere nelle proprie case o a trasferirsi in rifugi se vivono in zone poco elevate.

Le onde si sono infrante sulla passeggiata di Puerto Escondido al calar della notte, sommergendo le barche da pesca in legno che erano state tirate lì per sicurezza. La spiaggia è scomparsa sotto le onde impetuose e la marea crescente aveva già raggiunto l’interno di alcuni ristoranti sul lungomare.

Sollievo per Acapulco

Il cambio di rotta della tempesta potrebbe rappresentare un gradito sollievo per i residenti di Acapulco. La città di quasi 1 milione di abitanti è stata devastata nell’ottobre 2023 dall’uragano Otis, un uragano di categoria 5 che si è rapidamente intensificato cogliendo la popolazione impreparata. Almeno 52 persone sono morte a causa di Otis. I residenti di Acapulco hanno affermato di prepararsi all’arrivo di Erick con maggiore preparazione e trepidazione, a causa del ricordo della devastazione causata dall’uragano Otis due anni prima.

L’allerta meteo per l’uragano Erick

I meteorologi hanno previsto che Erick sferzerà la costa pacifica del Messico con forti piogge, forti venti e un violento storm surge. Piogge fino a 400mm potrebbero cadere negli stati messicani di Oaxaca e Guerrero, con totali inferiori negli stati di Chiapas, Michoacán, Colima e Jalisco, secondo l’avviso del centro. Le precipitazioni hanno minacciato inondazioni e frane, soprattutto nelle zone con terreni scoscesi. Un’allerta uragano è in vigore da Acapulco a Puerto Ángel. Un’allerta uragano significa che sono previste condizioni di uragano nella zona e che i preparativi per proteggere vite umane e proprietà devono essere completati rapidamente, secondo l’avviso del centro uragani.

Laura Velázquez, coordinatrice nazionale della protezione civile messicana, ha affermato che si prevede che Erick porterà piogge “torrenziali” a Guerrero, Oaxaca e Chiapas, nel Messico meridionale. La regione montuosa lungo la costa è particolarmente soggetta a frane, con numerosi fiumi a rischio di inondazione.

Misure

La Governatrice dello stato di Guerrero, Evelyn Salgado, ha dichiarato tramite X che tutti gli spostamenti ad Acapulco e in altre comunità costiere sarebbero stati sospesi alle 20:00. Le scuole in tutto lo stato sono rimaste chiuse per il secondo giorno oggi e lo stato ha allertato tutti gli operatori turistici e di pesca affinché preparino le loro imbarcazioni per la tempesta. Il porto di Acapulco ha chiuso la sera di martedì 17 giugno. Salgado ha affermato che sono stati predisposti 582 rifugi per accogliere le persone che potrebbero evacuare le proprie case.