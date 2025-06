USA, aggressione “atroce” in Idaho: appicca incendio per attirare e uccidere vigili del fuoco, 2 morti

MeteoWeb

Due vigili del fuoco sono stati uccisi e un altro è rimasto ferito durante un intervento per spegnere un incendio a Canfield Mountain, nel Nord dell’Idaho (USA), vittime di un’imboscata armata definita dal governatore dello Stato come un’aggressione “atroce“. Intorno alle 13:30 ora locale, le squadre antincendio erano impegnate vicino a Coeur d’Alene quando sono stati segnalati colpi d’arma da fuoco.

Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Kootenai, l’attacco è stato portato avanti da un cecchino appostato nei pressi dell’area boschiva, che avrebbe appiccato le fiamme. Le forze dell’ordine, supportate dall’FBI, hanno resistito per ore sotto una pioggia di colpi, finché una squadra tattica non ha rinvenuto il corpo di un uomo armato nei dintorni. Non è ancora chiaro se si tratti dell’aggressore, e non sono state rese note né la sua identità né il tipo di arma usata.

Tre persone sono state trasportate d’urgenza al Kootenai Health Hospital: due erano già decedute all’arrivo, mentre il terzo vigile è attualmente in cura. Le sue condizioni restano riservate. Una conferenza stampa delle autorità locali è prevista per chiarire ulteriormente i dettagli dell’accaduto.