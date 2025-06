USA, allarme in Ohio: perdita chimica da impianto di esplosivi, evacuazioni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una fuoriuscita chimica proveniente da un impianto di produzione di esplosivi ha costretto all’evacuazione temporanea di Zaleski e delle aree circostanti nella Contea di Vinton, in Ohio (USA). Secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo, l’allarme è scattato in seguito a una fuga di ossido di azoto dallo stabilimento Austin Powder di McArthur, specializzato nella produzione di materiali per polveri da mina e dinamite.

L’evacuazione ha riguardato le strade Creek Road, Morgan Road, Infirmary Road, la State Route 677 e il villaggio stesso, fino al cessato allarme delle 16:30 ora locale. In una nota, l’azienda ha spiegato che la perdita è stata causata dalla decomposizione di acido nitrico all’interno di un serbatoio di stoccaggio, che ha portato alla formazione di gas tossico.

Le autorità locali e i responsabili della gestione emergenze hanno confermato il rilascio di circa 3mila galloni di sostanze chimiche, precisando che l’aria sarà ora monitorata, ma che non risultano feriti né rischi per l’acqua dei pozzi privati.