USA, le aziende valutano la costruzione di nuovi data center: ecco dove

Le aziende stanno valutando la possibilità di costruire 2 GW di data center vicino alle centrali idroelettriche della New York Power Authority. Lo ha dichiarato Justin Driscoll, CEO della New York Power Authority (NYPA), durante una conferenza. Solo quest’anno, le aziende tecnologiche stanno spendendo decine di miliardi di dollari per costruire e alimentare i loro data center AI ad alta intensità energetica, che dovrebbero spingere il consumo di energia negli Stati Uniti a livelli record quest’anno e nel 2026. I potenziali data center vicino alle centrali idroelettriche della NYPA si aggiungerebbero ai 2,5 GW di data center, e ad altri grandi consumatori di energia, che il gestore della rete di New York stima entreranno in funzione entro il 2035. “Molti progetti potrebbe non concretizzarsi, ma non c’è dubbio che abbiamo bisogno di più generazione e trasmissione per attrarre e servire queste aziende”, ha dichiarato Driscoll durante un evento alla New York Energy Week, senza specificare alcuna azienda in particolare. Un gigawatt di elettricità è sufficiente ad alimentare circa 800.000 abitazioni.