USA, calo di GNL: due aspetti frenano il primo esportatore mondiale

Le esportazioni di GNL degli Stati Uniti a maggio sono diminuite a causa di compressione e manutenzione degli impianti nel più grande impianto di esportazione del Paese, secondo i dati preliminari di tracciamento delle navi LSEG. Gli Stati Uniti sono il maggiore esportatore di GNL al mondo e le variazioni mensili della produzione possono influire sui prezzi globali del GNL. Secondo i dati LSEG, a maggio gli USA hanno esportato 8,9 milioni di tonnellate di GNL, in calo rispetto al record di 9,3 milioni di tonnellate di aprile. A maggio tutti gli impianti statunitensi hanno registrato brevi periodi di minore produzione rispetto ad aprile, e Cheniere Energy ha confermato che il suo impianto di Sabine Pass in Texas, con una capacità di 30 tonnellate annue, il più grande del Paese, è in fase di manutenzione.

I flussi di gas verso Sabine dal 31 maggio si sono mantenuti al minimo degli ultimi 23 mesi, attestandosi a circa 3,1 miliardi di piedi cubi al giorno. Questo dato si confronta con una media di 4,3 miliardi di piedi cubi al giorno nei sette giorni precedenti. Anche Freeport LNG, il terzo produttore di GNL, ha segnalato diverse interruzioni. L’Europa è rimasta il mercato preferito per le esportazioni di GNL dagli Stati Uniti, poiché i trader hanno cercato di approfittare dei prezzi più elevati del gas superrefrigerato in Europa rispetto all’Asia. I prezzi del gas al benchmark europeo TTF sono saliti a 11,68 dollari per milione di unità termiche britanniche a maggio, rispetto agli 11,48 dollari di aprile e a una media di 10,12 dollari di maggio 2024. Secondo i dati LSEG, delle 8,9 tonnellate di GNL esportate dagli Stati Uniti, 6,05 tonnellate (il 68%) sono state destinate all’Europa, la stessa percentuale di aprile.

Le esportazioni verso l’Asia sono rimaste relativamente basse, con 1,88 tonnellate, pari al 21% delle esportazioni totali, rispetto alle 2,05 tonnellate, pari al 22% delle esportazioni totali di aprile. La maggiore produzione interna, le interazioni tramite gasdotti, la generazione di Energia rinnovabile e la debole domanda industriale hanno mantenuto bassa la domanda cinese e la Cina, il maggiore utilizzatore mondiale di GNL, continua a rivendere il gas statunitense per evitare di pagare dazi di ritorsione, mentre la disputa commerciale continua tra le due maggiori economie mondiali. I prezzi al benchmark asiatico Japan Korea Marker (JKM) sono scesi a 11,83 dollari per mmBtu a maggio, in calo rispetto ai 12,23 dollari di aprile, ma in aumento rispetto alla media di 11,10 dollari di maggio 2024. Anche le esportazioni verso l’America Latina sono diminuite, con 0,66 tonnellate distribuite a maggio rispetto alle 0,68 tonnellate di aprile.