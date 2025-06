USA, il governo taglia i dati chiave utilizzati nelle previsioni degli uragani: gli esperti lanciano l’allarme

MeteoWeb

Gli esperti meteorologici avvertono che le previsioni degli uragani saranno gravemente compromesse dall’imminente interruzione dei dati chiave dei satelliti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, l’ultima mossa dell’amministrazione Trump con potenziali conseguenze sulla qualità delle previsioni. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha dichiarato che avrebbe interrotto “l’acquisizione, l’elaborazione e la distribuzione” dei dati raccolti da tre satelliti meteorologici che l’agenzia gestisce congiuntamente con il Dipartimento della Difesa. I dati vengono utilizzati da scienziati, ricercatori e meteorologi, incluso il National Hurricane Center.

Non è stato immediatamente chiaro il motivo per cui il governo intendesse interrompere i dati a microonde del Defense Meteorological Satellite Program entro lunedì.

L’importanza dei dati a microonde

A differenza dei satelliti meteorologici tradizionali, i dati a microonde aiutano a scrutare sotto un’immagine normale di un uragano o di un ciclone tropicale per vedere cosa sta succedendo all’interno della tempesta, e sono particolarmente utili di notte. La notizia è particolarmente degna di nota durante la stagione degli uragani in corso e poiché le tempeste minori sono diventate più frequenti, mortali e costose a causa del cambiamento climatico.

Le immagini a microonde consentono a ricercatori e meteorologi di vedere il centro della tempesta. Gli esperti affermano che questo può aiutare a rilevare la rapida intensificazione delle tempeste e a tracciare con maggiore precisione la probabile traiettoria di condizioni meteorologiche pericolose.

Gli effetti dei tagli di questi dati

“Se un uragano, diciamo, si sta avvicinando alla Costa del Golfo, è a un giorno dal landfall, è notte“, ha affermato Marc Alessi, ricercatore della Union of Concerned Scientists. “Non saremo più in grado di dire, ok, questa tempesta sta sicuramente subendo una rapida intensificazione, dobbiamo aggiornare le nostre previsioni per riflettere questo”.

Saranno disponibili altri dati a microonde, ma solo la metà circa, ha affermato lo specialista di uragani Michael Lowry in un post. Ha aggiunto che ciò aumenta notevolmente le probabilità che i meteorologi non prevedano una rapida intensificazione, sottovalutino l’intensità o sbaglino la posizione della tempesta. Ciò “ostacolerà e degraderà gravemente le previsioni degli uragani per questa stagione e oltre, colpendo decine di milioni di americani che vivono lungo le coste soggette a uragani”, ha affermato.

Brian McNoldy, ricercatore sugli uragani dell’Università di Miami, in un post su Bluesky ha definito la perdita di dati “una notizia negativa in modo allarmante”. “I dati a microonde sono già relativamente scarsi, quindi qualsiasi perdita, anche graduale a causa di guasti a satelliti o strumenti, è un grosso problema; ma interrompere bruscamente l’attività di tre satelliti attivi è una follia“.

I tagli alla NOAA

La NOAA e il suo ufficio del National Weather Service sono stati oggetto di diversi tagli e cambiamenti durante il secondo mandato del Presidente Donald Trump. Il Dipartimento per l’Efficienza Governativa ha ridotto drasticamente il personale, gli uffici locali e i finanziamenti dell’agenzia. Si prevedeva già che le previsioni degli uragani sarebbero state meno accurate quest’anno, poiché i lanci di palloni meteorologici sono stati ridotti a causa della mancanza di personale.

“Quello che è successo questa settimana è un altro tentativo da parte dell’amministrazione Trump di sabotare le nostre infrastrutture meteorologiche e climatiche“, ha affermato Alessi.