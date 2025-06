USA, inquinamento delle centrali elettriche: l’amministrazione Trump valuta allentamento

MeteoWeb

L’amministrazione Trump ha annunciato un piano per revocare una serie di misure ambientali adottate dai governi precedenti per limitare le emissioni inquinanti delle centrali elettriche, soprattutto quelle alimentate a carbone e gas. A dichiararlo è stato Lee Zeldin, capo dell’Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA), che ha promesso un equilibrio tra protezione ambientale e crescita economica. Secondo Zeldin, la revoca delle normative permetterà alle famiglie di risparmiare sulle bollette energetiche.

Tra le regole interessate vi sono i limiti alle emissioni di gas serra e mercurio, introdotti per proteggere la salute pubblica e contrastare il cambiamento climatico. Le reazioni non si sono fatte attendere: oltre 200 esperti sanitari hanno firmato una lettera per esprimere “grave preoccupazione”, sottolineando i rischi per la salute e l’ambiente.

L’EPA ha inoltre giustificato le nuove politiche con l’aumento previsto della domanda elettrica, alimentato dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale.