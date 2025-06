Valutazione dei rischi legati al cambiamento climatico: nasce a UniTS l’esperto in modellistica

MeteoWeb

Creare la nuova figura professionale di esperto in modellistica per la valutazione dei rischi legati al cambiamento climatico e delle correlazioni con il mercato finanziario. È l’obiettivo della convenzione, della durata di 15 anni, firmata tra Università degli Studi di Trieste, Generali e Modefinance, società del gruppo TeamSystem e spin-off dell’Ateneo.

Il progetto “Climate and Financial Risk Analysis in the Market Ecosystem” prevede di supportare, a partire dal prossimo anno accademico, il recente avvio del curriculum in “Fisica dei Sistemi Complessi, Clima e Finanza” all’interno della Laurea Magistrale in Fisica, un percorso formativo che costituisce una novità assoluta nel panorama nazionale.

Grazie al contributo delle tre realtà, sarà aperta un’ulteriore posizione di docenza nel nuovo percorso, e verrà finanziata una borsa di dottorato in Fisica sul tema. Una prima cattedra è, infatti, già stata finanziata dall’Ateneo in quanto ritenuta strategica nel contesto delle attività del Dipartimento di Fisica in quanto di struttura di eccellenza.

Il nuovo docente entrerà nel corpo accademico di UniTS portando innovazione sul tema cruciale della valutazione quantitativa dei rischi correlata ai cambiamenti climatici. Ciò permetterà di formare nuove figure esperte di modellistica per valutare le criticità (mercato, finanza, danni, inondazioni, precipitazioni…) legate alla veloce evoluzione del clima.

La collaborazione tra l’Università di Trieste e le due importanti realtà imprenditoriali si rafforzerà ulteriormente grazie al loro coinvolgimento nella didattica con lezioni e seminari che forniranno agli studenti competenze specifiche e pratiche, oltre che nelle attività progettuali e di ricerca.

Nel quadro del curriculum sono già coinvolte attivamente anche altre realtà del Sistema Trieste, sia istituzionali che aziendali, come l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA FVG) e List SpA, attraverso varie forme di collaborazione alla didattica.

Roberto Di Lenarda, Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, ha sottolineato: “La nascita di questo nuovo percorso è uno degli esempi più brillanti del livello di innovatività e aderenza alle esigenze del mercato del lavoro delle nostre Lauree Magistrali. Assieme a Generali, al nostro fianco in vari progetti didattici e di ricerca, e a Modefinance, siamo riusciti a valorizzare le competenze offerte dalla Laurea Magistrale in Fisica con un approccio operativo e strettamente legato ai problemi attuali. Gli studenti beneficeranno dello stretto rapporto con due realtà imprenditoriali di massimo livello”.

Carlo Ferraresi, Group Chief Risk Officer di Generali, ha affermato: “Questa iniziativa non è semplicemente un accordo accademico, ma la concretizzazione di una visione condivisa: costruire le competenze del futuro per affrontare una delle sfide più complesse e urgenti del nostro tempo. Come Generali vogliamo contribuire alla resilienza delle comunità e delle imprese, non solo risarcendo, ma anticipando i rischi, orientando i comportamenti, promuovendo la sostenibilità tramite la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico. Per questo servono figure capaci di leggere la complessità dei fenomeni ambientali, sociali e finanziari, ed è esattamente questo l’obiettivo del curriculum e della borsa di dottorato che oggi annunciamo. Non è un caso che questa iniziativa prenda vita a Trieste, città che vanta un ecosistema scientifico di eccellenza e che ospita la nostra sede storica”.

Valentino Pediroda, Co-Founder e AD di Modefinance, società del gruppo TeamSystem, ha concluso: “Modefinance è nata come spin-off dell’Università di Trieste e, sin dalle sue origini, ha mantenuto un rapporto solido e continuativo con il mondo accademico. Siamo particolarmente orgogliosi di avviare questa collaborazione, che mira a formare una nuova figura professionale altamente qualificata e dal profilo multidisciplinare. Il percorso formativo teorico-pratico integrato, con attività progettuali e di ricerca, rappresenta un’opportunità concreta per rispondere alle sfide del mercato attuali e future. Riteniamo che i professionisti formati attraverso questo corso potranno offrire un contributo significativo nell’analisi, nella gestione dei rischi climatici e nel rating del credito, in un contesto in cui la sostenibilità e la resilienza finanziaria sono sempre più centrali e connessi”.