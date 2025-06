Venerdì 13 possibile tempesta geomagnetica: la Terra sfiorata da una CME

MeteoWeb

Venerdì 13 giugno potrebbe essere un giorno fortunato per gli appassionati del cielo notturno. Un’espulsione di massa coronale (CME) potrebbe raggiungere la Terra domani e, sebbene il suo impatto sarà marginale – una sorta di “colpo di striscio” – potrebbe comunque provocare una tempesta geomagnetica classe G1. Questo disturbo geomagnetico potrebbe rendere visibili aurore boreali alle alte latitudini, uno spettacolo affascinante per chi si trova nei luoghi giusti del pianeta.

Cos’è un’espulsione di massa coronale (CME)?

Una CME è un’eruzione di particelle cariche e campi magnetici provenienti dalla corona solare, la parte più esterna dell’atmosfera del Sole. Questi fenomeni si verificano spesso in concomitanza con brillamenti solari e rilasciano enormi quantità di plasma nello Spazio interplanetario. Quando una CME è diretta verso la Terra, può interagire con il campo magnetico terrestre, generando effetti visibili e tecnologicamente rilevanti.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Le tempeste geomagnetiche sono perturbazioni temporanee del campo magnetico terrestre causate dall’interazione con il vento solare e, in particolare, con le CME. La scala NOAA classifica queste tempeste dalla G1 (minima) alla G5 (estrema). Anche una tempesta lieve come quella prevista per il 13 giugno può influenzare le comunicazioni radio, i sistemi di navigazione GPS e, soprattutto, generare aurore.

Cos’è l’aurora boreale?

L’aurora boreale (o australe nell’emisfero sud) è un fenomeno luminoso naturale che si verifica quando le particelle cariche provenienti dal Sole, trasportate dal vento solare, entrano nell’atmosfera terrestre e interagiscono con gli atomi di ossigeno e azoto. Queste interazioni avvengono principalmente vicino ai poli magnetici del pianeta e danno origine a spettacolari giochi di luce verdi, rossi o viola nel cielo notturno.