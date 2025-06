Venice Climate Week, 100 speakers internazionali affrontano i temi del cambiamento climatico

MeteoWeb

La città più delicata del mondo come palcoscenico per discutere del cambiamento climatico. È quanto avverrà con la Venice Climate Week, sei giorni di eventi, in sette location, e oltre 100 speakers internazionali per affrontare gli scenari del cambiamento climatico globale. Un progetto ideato e diretto da Riccardo Luna, in collaborazione con il Future Food Institute, che si tiene dal 3 all’8 giugno in occasione delle Giornate mondiali dell’Ambiente e degli Oceani. Nell’idea dei promotori, un grande laboratorio di idee, strumenti e soluzioni per affrontare l’era del global warming e ripensare il futuro: dalla scienza all’arte, dalla politica all’economia rigenerativa, coinvolgendo istituzioni, imprese, attivisti, scienziati, studenti e cittadini.

A dieci anni dall’Accordo di Parigi, Venice Climate Week nasce per “ispirare individui e organizzazioni ad aggiornare obiettivi, strumenti e narrazioni”.

Gli incontri si terranno in luoghi emblematici della città: La Casa di The Human Safety Net alle Procuratie Vecchie, l’Università Ca’ Foscari, lo Iuav, le Corderie dell’Arsenale, l’Ocean Space, il Museo M9 di Mestre, Casa Sanlorenzo (sede dei “Sanlorenzo Talks”) e il nuovo Sea Beyond Ocean Literacy Centre, uno spazio nella laguna inaugurato dal Gruppo Prada.

La produzione della Venice Climate Week è affidata al Future Food Institute, fondato da Sara Roversi, realtà che lavora per la transizione verso sistemi alimentari sostenibili e rigenerativi.

Sono attesi gli interventi di molti prestigiosi speaker, come Jeremy Rifkin – aprirà i lavori il 3 giugno con la Lectio Magistralis centrata su “Planet Aqua” – lo scrittore Antonio Scurati, Giovanna Melandri, (Human Foundation), Carlos Moreno (teorico della ‘città dei 15 minuti’), Carlo Petrini (Madre Terra), Carlo Ratti, (architetto e urbanista), Francesca Santoro (Unesco), Daniele Franco (Fond. Cini, già Ministro dell’economia).

La manifestazione potrà essere seguita in diretta streaming su Ansa.it e SkyTg24, con la media partnership del Corriere della Sera.