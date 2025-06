Venice Climate Week, oggi la pre-apertura a San Servolo con Rifkin

MeteoWeb

Questa mattina, ha preso il via a Venezia la Venice Climate Week, forum in cui scienza, cultura e politica si intrecciano per discutere le soluzioni che potrebbero guidare verso una transizione ecologica equa e rigenerativa. La manifestazione ha visto una pre-apertura nell’isola di San Servolo, alla presenza – collegato da remoto – di Jeremy Rifkin, economista, sociologo e attivista di fama internazionale, che ha dialogato con una decina di dottorandi provenienti dalle principali università del Veneto, sul futuro dell’oceano e più in generale del pianeta Terra.

A introdurre i lavori, Riccardo Luna, ideatore e direttore del forum. Questa è “la prima edizione” della Climate Week, “siamo onorati di organizzarla a Venezia, e speriamo di farne tante altre“. ha dichiarato brevemente Luna,

Prima del dibattito tra Rifkin e i dottorandi, i giovani ricercatori hanno visitato il Sea Beyond Ocean Literacy Centre, centro di educazione all’oceano, un progetto del Gruppo Prada condotto in partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco con l’obiettivo di creare consapevolezza sulla preservazione dell’oceano e la sua sostenibilità, promuovendo l’educazione all’oceano su scala globale attraverso numerose iniziative formative dedicate ai giovani. Il centro è stato inaugurato proprio a San Servolo lo scorso mese di aprile.