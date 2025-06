Vento forte in Texas, Blue Origin rinvia il lancio della missione NS-33

MeteoWeb

Il volo turistico suborbitale della compagnia spaziale Blue Origin, previsto per oggi, la missione NS-33, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo. A comunicarlo è stata la stessa azienda fondata da Jeff Bezos, che ha annunciato ufficialmente lo scrub del lancio per via dei forti venti persistenti presso il Launch Site One, nel Texas occidentale. “We’re scrubbing today’s NS-33 launch due to persistent high winds at Launch Site One. We’re egressing the astronauts and will assess our next launch opportunity”, ha scritto Blue Origin su X.

Attesa delusa ma la sicurezza prima di tutto

Il volo NS-33 avrebbe dovuto decollare alle 14:30 ora italiana. Tuttavia, l’intensità dei venti ha spinto il team a interrompere le operazioni e procedere con l’evacuazione sicura degli astronauti civili dalla capsula del New Shepard, il veicolo spaziale riutilizzabile e completamente autonomo di Blue Origin.

Il profilo della missione e dei passeggeri

La missione NS-33 avrebbe rappresentato la 13ª missione con equipaggio umano nella storia di Blue Origin e la 4ª del 2025. A bordo, 6 passeggeri civili selezionati da contesti diversi:

Allie e Carl Kuehner, coppia di ambientalisti;

Leland Larson, apicoltore e filantropo;

Freddie Rescigno Jr., imprenditore;

Owolabi Salis, avvocato e autore;

Jim Sitkin, avvocato in pensione.

Il volo, della durata di circa 10-12 minuti, avrebbe offerto ai partecipanti alcuni minuti in microgravità e una vista spettacolare della curvatura terrestre dallo Spazio suborbitale.

Tecnologia riutilizzabile per un futuro spaziale sostenibile

New Shepard rappresenta un traguardo tecnologico nel campo del turismo spaziale. Composto da un razzo e una capsula separabile, è progettato per rientrare e volare più volte. L’obiettivo dichiarato di Blue Origin è quello di rendere l’accesso allo Spazio sempre più sicuro, accessibile e sostenibile.

Il primo volo umano di Blue Origin, avvenuto il 20 luglio 2021 con lo stesso Bezos a bordo, ha segnato l’inizio di una nuova era per i voli spaziali civili.