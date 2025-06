Vento solare investe la Terra: oggi allerta tempeste geomagnetiche e aurore

MeteoWeb

Un potente flusso di vento solare, con velocità superiori a 700 km/s, sta colpendo oggi il campo magnetico terrestre. L’impatto ha già generato aurore visibili alle alte latitudini e potrebbe intensificarsi in una tempesta geomagnetica classe G2 entro la fine della giornata, come previsto dallo Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

Il fenomeno ha origine da un “buco coronale” di forma simile a una nocciolina presente nell’atmosfera del Sole. Ecco cosa significa tutto questo e come si collegano i diversi eventi che stanno coinvolgendo il nostro pianeta.

Cos’è un buco coronale?

Un buco coronale è una regione della corona solare – lo strato più esterno dell’atmosfera del Sole – dove il campo magnetico si apre verso lo Spazio invece di chiudersi ad arco. In queste aree, la densità e la temperatura del plasma solare sono inferiori, e ciò consente al vento solare di sfuggire più facilmente e a velocità molto elevate. Questi buchi possono durare giorni o settimane e sono spesso responsabili dell’emissione di flussi di vento solare ad alta velocità.

Cos’è il vento solare?

Il vento solare è un flusso continuo di particelle cariche (principalmente protoni ed elettroni) che il Sole emette nello spazio. Questo plasma si diffonde in tutte le direzioni e, quando colpisce la Terra, può interagire con il campo magnetico del pianeta, causando una serie di effetti noti come “meteo spaziale”.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica si verifica quando un forte flusso di vento solare disturba il campo magnetico terrestre. Questi eventi vengono classificati su una scala da G1 (minore) a G5 (estrema). Una tempesta di classe G2, come quella attualmente prevista, può causare variazioni nei sistemi elettrici e nei segnali radio, oltre a spettacoli di luci visibili a latitudini più basse del solito.

Cos’è l’aurora boreale?

L’aurora boreale è uno dei fenomeni visivi più affascinanti legati all’interazione tra vento solare e atmosfera terrestre. Quando le particelle del vento solare penetrano nella magnetosfera terrestre, vengono canalizzate verso i poli magnetici. Qui, collidono con le molecole dell’atmosfera (ossigeno e azoto), rilasciando energia sotto forma di luce. Il risultato sono le tipiche danze di luci verdi, viola e rosse nel cielo notturno.