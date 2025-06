Via libera al farmaco salvavita per i gatti con Fip: Brambilla annuncia il sì del Ministero al remdesivir

MeteoWeb

“Detto, fatto: un’altra promessa mantenuta. A quindici giorni dall’annuncio che ho dato insieme con il sottosegretario alla Salute Gemmato, arriva la circolare del ministero, datata 5 giugno, che consente ai veterinari di prescrivere il medicinale per uso umano Veklury (nome commerciale del remdesivir) per il trattamento della peritonite infettiva felina (Fip). Così salveremo la vita a tanti gatti”. Lo scrive in una nota l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell’Ambiente. Per ottenere il farmaco sarà necessaria una ricetta elettronica veterinaria, la vendita è autorizzata nelle farmacie. “Sono molto felice – afferma l’onorevole – di esserci riuscita, per consentire ai tanti proprietari di gatti affetti da questa malattia letale di procurarsi finalmente il farmaco salvavita, uscendo dalla paradossale situazione in cui si trovavano: sapere che esisteva un rimedio, approvato e disponibile in altri Paesi come il Regno Unito e l’Olanda, senza potervi accedere solo per impedimenti burocratici. Ora l’ostacolo è stato rimosso. La vita di tanti gatti può essere salvata. È un grande successo”.