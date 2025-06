Vienna, lo spartiacque del Danubio visto dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

Una veduta ravvicinata di Vienna, la capitale dell’Austria, è mostrata in questa immagine satellitare di aprile 2025, pubblicata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Vienna si trova nell’angolo nordorientale dell’Austria e sorge a cavallo del famoso Danubio, il secondo fiume più lungo d’Europa, che si può vedere scorrere nell’angolo in basso a destra nell’immagine. Un canale per il controllo delle inondazioni scorre a est del ramo principale del fiume, creando un’isola stretta, lunga circa 21 km e larga fino a 230 m, che viene utilizzata principalmente per uso ricreativo.

Sulla destra, un ramo più piccolo del Danubio forma alcune isole, che fanno parte del quartiere di Kaisermühlen, nel distretto di Donaustadt. Quest’area ospita il Vienna International Centre, una delle 4 principali sedi delle Nazioni Unite nel mondo, i cui edifici moderni sono visibili al centro dell’immagine.

Accanto alla sede dell’ONU, il tetto poligonale dell’Austria Center Vienna è visibile in azzurro. Qui, dal 23 al 27 giugno, si terrà il Living Planet Symposium dell’ESA, una delle più grandi conferenze al mondo sull’osservazione della Terra. Il simposio, che si tiene ogni 3 anni, riunisce scienziati e ricercatori, nonché rappresentanti dell’industria e utenti dei dati di osservazione della Terra, provenienti da tutto il mondo, per presentare e discutere le ultime scoperte sulle scienze della Terra e sul contributo che l’Osservazione della Terra apporta alla scienza e alla società. Sono attesi fino a 6mila partecipanti provenienti da 119 Paesi, inclusi almeno 800 membri appartenenti alla comunità scientifica.

Organizzato con il sostegno dell’Agenzia Austriaca per la Promozione della Ricerca e del Ministero Federale Austriaco per l’Azione per il Clima, l’Ambiente, l’Energia, la Mobilità, l’Innovazione e la Tecnologia, l’evento, della durata di una settimana, si concentra su come si possa lavorare insieme nel campo delle scienze della Terra per promuovere un’azione efficace per il clima per affrontare la crisi ambientale. Il programma completo è disponibile sul sito web del Living Planet Symposium.