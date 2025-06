Il villaggio Coldiretti a Udine apre i battenti: tutti gli appuntamenti

MeteoWeb

Una mostra delle innovazioni dei giovani agricoltori italiani, con l’assegnazione dei premi Oscar Green alla creatività. Una vera e propria classe scolastica ricreata all’interno del Villaggio nel segno dell’educazione alimentare e del benessere degli alunni, assieme a momenti di approfondimento con ministri, rappresentanti delle istituzioni e del mondo scientifico su argomenti chiave come la difesa del cibo naturale e della pesca Made in Italy. Sono alcuni dei principali eventi al centro del Villaggio Coldiretti a Udine che apre i battenti domani, venerdì 13 giugno, per chiudersi domenica 15, con un ricco programma di iniziative nel segno dei record dell’agricoltura italiana.

Le innovazioni 2025 nate dalla creatività dei giovani agricoltori italiani e destinate a rivoluzionare consumi e servizi nel segno della sostenibilità saranno protagoniste dell’Oscar Green, il premio della Coldiretti a imprese e start up che generano sviluppo e lavoro. L’appuntamento è per venerdì 13 giugno, dalle ore 9.30, negli spazi tra Piazza Libertà e la Loggia del Lionello, dove i giovani imprenditori in lizza nelle diverse categorie presenteranno dal vivo le proprie idee. I lavori saranno aperti da Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale Coldiretti, cui seguiranno gli interventi di Alberto Felice De Toni, Sindaco di Udine, Martin Figelj, Presidente Coldiretti Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, Assessore Regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, oltre che di Enrico Parisi, Delegato Nazionale Coldiretti Giovani e Stefano Leporati Segretario Nazionale Coldiretti Giovani. Spazio quindi ai premi che saranno consegnati ai vincitori da Vinicio Mosè Vigilante, Amministratore Delegato Gse, Maria Chiara Zaganelli, Direttore generale Crea, Riccardo Semenzato, Referente Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per Affari Istituzionali Enel, Cesare Trippella, Head of Leaf EU, Philip Morris Italia, Alfonso Pecoraro Scanio, Fondazione Univerde, Massimiliano Cattozzi, Responsabile Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo, Michele Falce, responsabile sviluppo filiere agricole di Novamont. A chiudere i lavori sarà Ettore Prandini, Presidente Coldiretti. Per l’occasione sarà presentata la nuova analisi Coldiretti/Divulga sull’imprenditoria giovanile in Italia.

Alle 15.30, nell’Area Palco in Piazza Libertà il convegno “Agricoltura e pesca, tra opportunità e sfide” con il presidente Prandini e il segretario generale Gesmundo insieme al ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, Massimiliano Fedriga, presidente regione Friuli Venezia Giulia, Matteo Zoppas, presidente Ice ed Enrico Caterino, Commissario Straordinario Granchio Blu. Nella giornata di sabato 14 giugno il cibo sostenibile nelle scuole sarà al centro della mattinata con la presentazione del Manifesto per l’educazione alimentare in cinque punti chiave, con un appello rivolto a Governo e regioni a collaborare fattivamente per migliorare la salute dei giovani studenti. Nella Loggia del Lionello sarà allestita la classe scolastica salva salute, con lo svolgimento di un’ora di lezione di educazione alimentare ai bambini, arredi sostenibili e piante per combattere l’inquinamento da anidride carbonica. Alle ore 10.30, in Area Palco, l’evento su “Il cibo naturale; un patrimonio da difendere e valorizzare”.

Ad aprire i lavori sarà Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale Coldiretti, cui seguiranno gli interventi di Roberto Weber, Presidente Divulga, Felice Adinolfi, Prof. Ordinario Di Economia e Politiche Agricole Università di Bologna, Capo Area Politiche, Mercati e Supporto Strategico, Ruggero Francavilla, Professore ordinario di Pediatra presso Il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (Dim) e Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica presso l’Azienda Universitaria Ospedaliera del Policlinico di Bari; Luigi Scordamaglia, Ad Filiera Italia, Stefano Patuanelli, Capogruppo Movimento 5 Stelle al Senato, Stefano Zannier, Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari, Forestali, Ittiche e Montagna FVG, Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito (intervento video). A chiudere i lavori sarà Ettore Prandini, Presidente Coldiretti.

Al Villaggio Coldiretti, che per l’intero week end animerà il centro di Udine con orario 9-22 (domenica ore 9-20), ci sarà anche il grande mercato di Campagna Amica dove sarà possibile trovare le eccellenze delle regioni italiane, con menu contadini a 8 euro e piatti della tradizione. Previsti laboratori di agricosmesi, degustazioni, lezioni sull’olio, orti didattici e agriasilo per i più piccoli, oltre agli animali delle fattorie italiane.