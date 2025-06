Webinar sulla resilienza costiera: il ruolo della scienza nell’attuazione dell’Accordo BBNJ e nella governance degli oceani

MeteoWeb

Prosegue la serie di webinar sulla resilienza costiera, un’iniziativa congiunta di DCC-CR, CMCC e Deltares. Questo corso si propone di fornire ai partecipanti una comprensione di base degli obiettivi dell’Accordo BBNJ – il più recente accordo attuativo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottato nel 2023 – e del suo quadro operativo attraverso la Conferenza delle Parti. Concentrandosi sui quattro ambiti chiave regolati dall’accordo – valutazioni di impatto ambientale, strumenti di gestione territoriale, trasferimento tecnologico e capacity building, e risorse genetiche marine – questa presentazione esplorerà il ruolo cruciale e complesso della scienza nella sua attuazione. Esaminerà il nesso tra scienza, politica e mondo imprenditoriale e metterà in luce il ruolo in evoluzione della società civile, inclusi il mondo accademico e gli esperti scientifici, negli esclusivi meccanismi di consultazione istituiti dall’accordo. Pensato per partecipanti provenienti da diversi ambiti disciplinari, questo corso accoglie chiunque sia interessato a comprendere l’intersezione tra scienza, diritto e governance degli oceani.