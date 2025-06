Welfair 2025, la Sanità riparte dall’organizzazione: il digitale come leva per cure più umane e vicine al cittadino

MeteoWeb

L’innovazione tecnologica è, prima di tutto, un processo organizzativo. Non basta digitalizzare l’esistente: serve costruire una Sanità nuova sfruttando le possibilità uniche del digitale. A partire da questa consapevolezza, le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie italiane si incontrano a Welfair, la fiera del fare Sanità, dal 4 al 7 novembre 2025 a Fiera di Roma, per ribadire il primato della pianificazione manageriale nel processo tecnologico raccogliendo la grande responsabilità che questo comporta. La digitalizzazione non è un processo unidirezionale: se da un lato richiede innovazione organizzativa per essere efficace, dall’altro stimola le Direzioni Generali a ridefinire ruolo, autonomia e visione, rispondendo a nuove domande poste dal contesto attuale.

“La vera sfida è fare della digitalizzazione un catalizzatore di fiducia e uno strumento di umanizzazione delle cure, portando i servizi più vicini al cittadino, sia fisicamente – attraverso l’assistenza domiciliare, le case di comunità, la telemedicina – sia operativamente, grazie alla semplificazione dell’accesso alle prenotazioni, alle informazioni sanitarie e alla continuità delle cure. A Welfair 2025, questo sarà uno dei temi al centro dei tavoli di lavoro, che metteranno a confronto esperienze e buone pratiche per contribuire alla redazione del terzo Libro Bianco, un documento operativo con proposte concrete da portare all’attenzione delle istituzioni e della politica. Un’occasione unica per portare la propria esperienza al centro del confronto nazionale tra governance, professionisti, aziende, società scientifiche e stakeholder del sistema salute”, si legge in una nota.