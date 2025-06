Orosei ospita il workshop “From Deep Space to Deep Earth”: geofisica, fisica e astronomia a confronto

MeteoWeb

Dal 6 al 10 ottobre si svolgerà a Orosei (NU) il workshop “From Deep Space to Deep Earth: The Experimental Network in Sardinia”, finanziato dal progetto PNRR-MEET (Monitoring Earth’s Evolution and Tectonics) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Obiettivo del convegno è connettere approcci differenti, come quello geofisico, fisico e astronomico, che condividono metodologie simili o complementari. Si parlerà di infrastrutture di ricerca e grandi progetti in queste tre aree di studio, analizzando il ruolo delle discipline geofisiche nel contesto di grandi progetti di ricerca multidisciplinari, come l’Einstein Telescope, e trattando temi specifici come l’elaborazione dei segnali e i sistemi di allerta automatica.

Il programma preliminare del workshop prevede interventi tenuti da esperti di vari Enti e Università, tra cui INGV, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Sapienza Università di Roma, Università degli Studi Federico II di Napoli, Università di Bologna e Università degli Studi di Sassari, cui si aggiungeranno altri Atenei internazionali. Inoltre, nel corso della giornata conclusiva del 10 ottobre è prevista un’escursione al complesso nuragico di Romanzesu.

Al workshop sono invitati a iscriversi dottorandi, scienziati post-doc, ricercatori senior e junior. La partecipazione è limitata a un massimo di 35 persone. Nel caso in cui il numero delle candidature sia superiore a 35, i partecipanti verranno selezionati in base alla lettera motivazionale da presentare in fase di candidatura. La scadenza per l’invio delle domande di partecipazione, da inoltrare compilando il seguente form, è fissata al prossimo 30 giugno 2025.