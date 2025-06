Zero termico oltre i 5mila metri: ghiacciai alpini osservati speciali

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, lo zero termico ha raggiunto quote insolitamente elevate sulle Alpi, attestandosi tra i 5300 e i 5400 metri. Questa condizione, che ha mantenuto le temperature al di sopra dello zero lungo l’intero arco alpino, sta influenzando i nostri ghiacciai. Con lo zero termico sopra i 5000 metri, i processi di fusione dei ghiacciai risultano più evidenti, anche a quote superiori ai 3500 metri. Un esempio di questa dinamica è stato osservato a Punta Helbronner (3.462 m), dove “Skyway Monte Bianco” ha documentato la formazione di un piccolo laghetto. Questo specchio d’acqua si è originato dalla fusione del ghiacciaio sotto il Dente del Gigante, alimentato dalle acque di scioglimento dovute all’innalzamento dello zero termico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: