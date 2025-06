Zimbabwe, gli elefanti verranno abbattuti per contenere la popolazione e sfamare le comunità

MeteoWeb

Lo Zimbabwe ha annunciato l’abbattimento di decine di elefanti nella riserva di Save Valley Conservancy, nel Sud/Est del Paese, per gestire la sovrappopolazione della specie e fornire carne alle comunità locali. La riserva ospita 2.550 esemplari, quasi il triplo della capacità stimata, causando seri squilibri ambientali. La Zimbabwe Parks and Wildlife Authority (ZimParks) ha confermato che saranno inizialmente abbattuti 50 elefanti, ma non è ancora chiaro quanti ne verranno coinvolti complessivamente né la durata del programma.

Lo Zimbabwe possiede la seconda popolazione di elefanti al mondo, dopo il Botswana, e la loro crescita demografica incontrollata rappresenta una sfida per l’equilibrio dell’ecosistema e per la convivenza con le comunità umane.

La carne derivata dall’abbattimento sarà distribuita alla popolazione locale, mentre l’avorio, soggetto a divieto internazionale di commercio, sarà conservato da ZimParks nei magazzini statali. Già nel 2024, durante una grave siccità, il governo aveva autorizzato l’uccisione di 200 elefanti per fini alimentari.