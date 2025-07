L’11 luglio 1962 il volo pionieristico di Andrijan Nikolaev

MeteoWeb

L’11 luglio 1962 il cosmonauta sovietico Andrijan Grigor’evič Nikolaev, a bordo della navicella Vostok 3, intraprende una missione destinata a battere nuovi record. Partito dal cosmodromo di Bajkonur, Nikolaev è il primo uomo a restare in orbita per ben 4 giorni consecutivi, dimostrando che il corpo umano può sopportare lunghi periodi in assenza di gravità.

La missione, supervisionata dal programma spaziale sovietico, aveva lo scopo di studiare il comportamento fisiologico e psicologico dell’uomo nello spazio. Durante il volo, Nikolaev effettuò numerosi esperimenti scientifici, comunicazioni radio e osservazioni terrestri, rimanendo in costante contatto con il controllo di missione.

Vostok 3 orbitava intorno alla Terra ogni 88 minuti, raggiungendo una velocità di oltre 28mila km/h. Nonostante le condizioni estreme, Nikolaev dimostrò grande resistenza fisica e lucidità mentale, aprendo la strada a future missioni più lunghe e complesse.

Il successo della missione rappresenta un trionfo tecnologico e politico per l’Unione Sovietica nel pieno della Guerra Fredda, consolidando il suo primato nella conquista dello Spazio.