L’11 luglio 1975 venivano completati gli scavi del mausoleo di Qin Shi Huang

L’11 luglio 1975 gli archeologi cinesi hanno completato gli scavi del grandioso mausoleo dell’imperatore Qin Shi Huang, primo unificatore della Cina nel III secolo a.C. La straordinaria scoperta, avvenuta il 29 marzo 1974 per puro caso da parte di contadini locali nei pressi di Xi’an, ha svelato al mondo l’imponente Esercito di terracotta, una delle meraviglie archeologiche più stupefacenti del XX secolo.

Il sito custodisce migliaia di statue di guerrieri a grandezza naturale, ciascuno con tratti unici, equipaggiamenti militari realistici e cavalli in terracotta disposti in rigorosa formazione. Realizzati oltre 2.200 anni fa per proteggere l’imperatore nell’aldilà, questi soldati testimoniano l’altissimo livello artistico e organizzativo raggiunto dalla dinastia Qin.

Gli scavi, durati oltre un anno, hanno portato alla luce 3 fosse principali, ricche di reperti straordinari, ma il mausoleo centrale, dove si presume si trovi la tomba di Qin Shi Huang, resta ancora inviolato, probabilmente per ragioni di conservazione e sicurezza.