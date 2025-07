Il 15 luglio 1799 una sensazionale scoperta in Egitto: la Stele di Rosetta

MeteoWeb

Il 15 luglio 1799 un ritrovamento destinato a rivoluzionare lo studio dell’antico Egitto ha avuto luogo presso il villaggio egiziano di Rosetta. Il capitano francese Pierre-François Bouchard, impegnato nei lavori di fortificazione durante la spedizione napoleonica, ha scoperto una lastra di basalto nero recante iscrizioni in 3 diverse scritture: geroglifici, demotico e greco antico.

La stele, ribattezzata “Stele di Rosetta”, ha immediatamente suscitato enorme interesse tra gli studiosi, che anno intravisto nella sua decifrazione la chiave per comprendere finalmente i misteriosi geroglifici egiziani, rimasti indecifrabili per secoli. Grazie alla presenza del testo greco, lingua ben conosciuta dagli studiosi, si sono confrontati i segni geroglifici e demotici, aprendo così una nuova era per l’egittologia.