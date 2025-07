Il 16 luglio 1945 nel deserto del New Mexico esplode la prima bomba atomica

MeteoWeb

Il 16 luglio 1945 il deserto di Jornada del Muerto, nel New Mexico, divenne teatro di un evento storico: la prima esplosione nucleare artificiale, frutto del segretissimo Progetto Manhattan. Alle 05:29 del mattino, con il nome in codice “Trinity”, gli Stati Uniti testarono con successo la bomba atomica, liberando un’energia devastante pari a circa 21 kilotoni di TNT. L’esplosione generò un bagliore accecante visibile a oltre 300 km di distanza e una nube a forma di fungo che si innalzò per oltre 12 km.

La riuscita del test segnò l’inizio dell’era nucleare e aprì la strada ai bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki poche settimane dopo, nell’agosto del 1945, che portarono alla resa del Giappone e alla fine della II Guerra Mondiale.

Tuttavia, con essa iniziò anche un’epoca di timori globali: la corsa agli armamenti nucleari e il costante rischio di una distruzione di massa. Il test Trinity non fu solo una prova scientifica, ma il simbolo di un nuovo potere capace di distruggere il mondo intero, lasciando un’eredità che ancora oggi condiziona la politica internazionale.