Il 16 luglio 1969 l’epico lancio dell’Apollo 11

Il 16 luglio 1969 un fragoroso boato scuote Cape Kennedy, in Florida: decolla l’Apollo 11, la missione destinata a realizzare un sogno, raggiungere la Luna. A bordo del potente razzo Saturn V viaggiano 3 astronauti: Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin “Buzz” Aldrin. Mentre milioni di persone in tutto il mondo seguono con il fiato sospeso le immagini trasmesse in diretta, il modulo di comando “Columbia” e il modulo lunare “Eagle” iniziano il loro lungo viaggio verso il nostro satellite naturale, distante circa 384mila km.

La missione, voluta e preparata dalla NASA nell’ambito del programma spaziale americano, rappresenta il culmine di anni di sforzi tecnologici e scientifici, ma anche un momento cruciale nella sfida spaziale con l’Unione Sovietica.

Il lancio dell’Apollo 11 non è solo un’impresa tecnica: incarna lo spirito di esplorazione e la voglia di spingersi oltre i confini conosciuti. Pochi giorni dopo, il 20 luglio 1969, Armstrong poserà il piede sul suolo lunare pronunciando la storica frase: “È un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l’umanità”.