Il 17 luglio 1975 una storica “stretta di mano” in orbita tra USA e URSS

Il 17 luglio 1975 è una data simbolo nella storia dell’esplorazione spaziale e della cooperazione internazionale. In quell’occasione, per la prima volta, una navetta Apollo americana e una navetta Soyuz sovietica si agganciarono in orbita terrestre, dando vita a un evento senza precedenti che segnò la fine della competizione spaziale dominata dalla Guerra Fredda.

Il progetto Apollo-Sojuz fu il frutto di un’intesa diplomatica e tecnica tra superpotenze che fino a pochi anni prima erano acerrime rivali nella corsa allo Spazio e non solo. L’aggancio orbitale tra la navetta statunitense e quella sovietica fu una dimostrazione concreta della possibilità di collaborazione e dialogo, anche in ambiti tecnologici così complessi e strategici.

Durante la missione, gli astronauti e i cosmonauti a bordo delle 2 navette si scambiarono visite, condussero esperimenti scientifici congiunti e inviarono un messaggio di pace e cooperazione all’umanità. Questo storico incontro aprì la strada a future collaborazioni spaziali internazionali, tra cui la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale.