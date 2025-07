Il 18 luglio 1898 Marie e Pierre Curie annunciano la scoperta di un nuovo elemento, il “polonio”

MeteoWeb

Il 18 luglio 1898 Marie e Pierre Curie annunciano la scoperta di un nuovo elemento chimico, che propongono di chiamare “polonio”, in omaggio alla patria di Marie, la Polonia. Questo annuncio rivoluziona il mondo della chimica e apre le porte a una nuova era di studi sulla radioattività. I coniugi Curie, attraverso ricerche meticolose e innovative, avevano isolato questa sostanza da un minerale chiamato pechblenda, noto per la sua intensa attività radioattiva. Il polonio si distingue per la sua forte radioattività, una caratteristica che incuriosisce e affascina immediatamente la comunità scientifica dell’epoca.

La scoperta del polonio non solo conferma l’esistenza di elementi radioattivi naturali diversi dall’uranio, ma rappresenta anche il primo passo verso la comprensione dei fenomeni legati alla radioattività, che avrebbero portato a importanti sviluppi in fisica e medicina.

Marie Curie, in particolare, si afferma come una pioniera della scienza, dedicando la sua vita allo studio di questi elementi. La scelta del nome “polonio” è anche un gesto di patriottismo e un richiamo alle origini di Marie, in un periodo storico in cui la Polonia era priva di indipendenza.