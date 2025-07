Il 2 luglio 1897 Guglielmo Marconi brevettava la radio

MeteoWeb

Il 2 luglio 1897 è una data storica per le comunicazioni moderne: Guglielmo Marconi, giovane inventore italiano, brevettava a Londra il suo rivoluzionario sistema di telegrafia senza fili, la radio. Questo evento rappresenta un punto di svolta nella storia della tecnologia e della comunicazione globale. Marconi, partendo dall’idea di trasmettere segnali attraverso onde elettromagnetiche senza bisogno di fili, sviluppò un sistema capace di inviare messaggi a distanza, superando i limiti della telegrafia tradizionale. Il brevetto inglese gli conferì il riconoscimento ufficiale per l’invenzione che avrebbe trasformato per sempre il modo di comunicare nel mondo.

La radio permise per la prima volta di trasmettere informazioni, musica e notizie in tempo reale, abbattendo le barriere geografiche e rivoluzionando settori come il giornalismo, la difesa e i trasporti. L’invenzione di Marconi fu il precursore di un’era in cui la comunicazione diventava istantanea e globale.

Questo brevetto segnò l’inizio di una carriera che portò Marconi a vincere il Premio Nobel per la Fisica nel 1909, riconosciuto come il padre della radiofonia. Oggi, più di un secolo dopo, la radio rimane una delle tecnologie più influenti e diffuse, grazie all’ingegno e alla visione di un innovatore italiano.