Il 21 luglio 1969 “un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l’umanità”

Il 21 luglio 1969, alle ore 02:56 UTC, l’astronauta statunitense Neil Armstrong mise piede sulla superficie della Luna, diventando il primo essere umano a farlo. Con la celebre frase “Un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l’umanità“, Armstrong consacrò il successo della missione Apollo 11, simbolo della corsa allo Spazio.

L’allunaggio avvenne il 20 luglio alle 20:17:40 UTC, quando il modulo lunare Eagle toccò il Mare della Tranquillità. Dopo pochi istanti di tensione e manovre manuali per evitare ostacoli imprevisti, Armstrong e il collega Buzz Aldrin iniziarono i preparativi per la discesa. Aldrin raggiunse Armstrong sulla superficie lunare 19 minuti più tardi, mentre Michael Collins, il terzo membro dell’equipaggio, rimase in orbita lunare a bordo del modulo di comando Columbia.

Durante le oltre 2 ore e mezza di esplorazione extraveicolare, Armstrong e Aldrin raccolsero campioni di rocce e installarono strumenti scientifici che trasmisero dati preziosi alla Terra. La missione Apollo 11 non rappresentò solo un traguardo tecnologico straordinario, ma segnò anche l’inizio di una nuova era per l’esplorazione spaziale e per il sogno, ancora vivo, di spingersi sempre più lontano.