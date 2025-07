Il 22 luglio 1962 il fallimento della sonda Mariner 1

MeteoWeb

Il 22 luglio 1962 segna una tappa amara ma significativa nella storia dell’esplorazione spaziale. Quel giorno, nell’ambito del programma Mariner della NASA, la sonda spaziale Mariner 1 venne lanciata con l’obiettivo di raggiungere Venere, diventando così la prima missione interplanetaria statunitense. Tuttavia, solo pochi minuti dopo il decollo dal complesso di Cape Canaveral, il veicolo perse il controllo e dovette essere distrutto per motivi di sicurezza.

L’indagine successiva rivelò che la causa principale dell’incidente fu un errore di trascrizione nel software di guida: un semplice segno diacritico mancante in un’equazione – una svista apparentemente insignificante – portò il razzo a deviare dalla traiettoria prevista. Questo episodio divenne un esempio emblematico dell’importanza cruciale dell’accuratezza nei calcoli e nella programmazione, in un’epoca in cui il volo spaziale era ancora ai primordi.

Nonostante il fallimento, il programma Mariner non si fermò: poche settimane dopo, Mariner 2 venne lanciata con successo, diventando la prima sonda a sorvolare un altro pianeta. L’incidente di Mariner 1 rimane ancora oggi un monito per ingegneri e scienziati, simbolo di quanto anche un piccolo errore possa avere conseguenze enormi nella complessa avventura dell’esplorazione spaziale.