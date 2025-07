Il 29 luglio 1957 nasce l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica

MeteoWeb

Il 29 luglio 1957 a Vienna viene istituita ufficialmente l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA). Organismo autonomo sotto l’egida delle Nazioni Unite, l’AIEA nasce con l’obiettivo di incoraggiare e accelerare l’uso pacifico dell’energia nucleare, prevenendone al tempo stesso l’impiego a fini militari. L’iniziativa, fortemente voluta dagli Stati Uniti e appoggiata da numerosi Paesi, si inserisce nel clima della Guerra Fredda, quando la corsa agli armamenti nucleari alimentava paure diffuse e tensioni internazionali. L’Agenzia si propone di fornire assistenza tecnica, promuovere la ricerca scientifica e realizzare ispezioni nei siti nucleari civili per garantire il rispetto degli accordi di non proliferazione.

Con sede a Vienna, l’AIEA diventa presto un punto di riferimento per la comunità internazionale, contribuendo a diffondere le applicazioni pacifiche del nucleare, dalla medicina alla produzione di energia, e svolgendo un ruolo delicato di mediazione tra potenze rivali.

La nascita dell’Agenzia rappresenta un passo importante verso una gestione più sicura e responsabile dell’atomo, trasformando una delle scoperte più temute del XX secolo in una risorsa potenzialmente utile al progresso dell’umanità.