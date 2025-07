Oltre 30 incendi tra Sicilia e Sardegna: oltre 100 ettari in fumo e animali uccisi

MeteoWeb

Oltre 30 incendi sono stati segnalati oggi tra Sardegna e Sicilia. In Sardegna, sono 21 gli incendi divampati oggi, sei dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il bilancio di oggi è oltre 100 ettari di boschi e pascoli in cenere, un’azienda agricola danneggiata e un numero imprecisato di maiali di allevamento uccisi dalle fiamme e dal fumo. Il vasto incendio scoppiato a Serramanna, in località Casello 33, ha interessato seminativi e vegetazione nei pressi della linea ferroviaria e danneggiato un’azienda agricola, uccidendo anche diversi maiali.

Il rogo più devastante si è registrato a Nuraminis, sempre nel Sud Sardegna, dove sono intervenuti due elicotteri da Villasalto e Pula, e il super puma da Fenosu. Le fiamme in questo caso hanno percorso circa 100 ettari tra macchia mediterranea, seminativi, oliveti e incolti nei pressi di un cementificio. Minacciate anche un’area di servizio e una linea aerea Terna di alta tensione.

A Maracalagonis, nel Cagliaritano – dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di San Cosimo – l’incendio ha percorso una superficie a pascolo alberato di circa 6 ettari. Sempre nel Cagliaritano, a Sestu, è in corso un incendio che sta interessando seminativi e vegetazione riparia. In azione un elicottero proveniente da San Cosimo. Incendio ancora non domato, infine, a Bortigiadas, Gallura, dove sta intervenendo un elicottero dalla base di Limbara. Le fiamme stanno interessando una superficie boscata sopra la borgata di Lu Scupaggiu, nei pressi del Lago di Castel Doria.

Tredici incendi oggi in Sicilia

Sono 13 gli incendi divampati oggi in Sicilia, tutti in gestione con il pronto intervento degli operatori del Sistema di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Corpo forestale della Regione Siciliana e volontari. Squadre di volontari della Protezione Civile a supporto dei Vigili del Fuoco sono state attivate a Licata (AG), Vittoria (RG), Paternò (CT), Campobello di Mazara (TP), Vizzini (CT), Mazara del Vallo (TP), Buseto Palizzolo (TP), Biancavilla (CT), Paceco (TP), Santa Ninfa (TP), Partanna (TP), Caltanissetta e Ragalna (CT).

La Protezione Civile siciliana sta lavorando a stretto contatto con i Vigili del Fuoco e le altre forze dell’ordine e il direttore generale, Salvo Cocina, sta seguendo l’evolversi delle situazioni emergenziali in corso per garantire la sicurezza e il più rapido controllo degli incendi.

Abruzzo, incendio Raiano: fiamme circoscritte al sottobosco

La pioggia leggera del pomeriggio ha fatto tirare un respiro di sollievo a volontari di Protezione Civile e Vigili del Fuoco impegnati da sabato 28 giugno, con le loro tredici squadre, a domare il vasto incendio che ha interessato la contrada De Contra sul territorio comunale di Raiano (L’Aquila). Nella giornata di oggi, le fiamme sono rimaste circoscritte al sottobosco, pieno di vegetazione secca e materiale combustibile. Per questo, la Protezione Civile regionale ha messo a disposizione un elicottero per coadiuvare nella bonifica le tredici squadre da terra.

Il bilancio conta 180 ettari di bosco coltivati andati in fumo su un totale di 255 interessati dal rogo, provocato accidentalmente da un agricoltore per aver bruciato potature di ulivo. “In nottata resterà il presidio di protezione civile. Speriamo domani di chiudere definitivamente“, dichiara il sindaco di Raiano, Marco Moca.