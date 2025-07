Oltre 30 incendi tra Sicilia e Sardegna, fiamme lambiscono le case ad Agropoli

MeteoWeb

Oltre 30 incendi sono divampati oggi tra Sicilia e Sardegna. In particolare, sono 16 gli incendi sul territorio sardo segnalati oggi dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, cinque dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo ha interessato l’agro del Comune di Olbia. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle 16 circa e sono state coordinate dal personale della stazione forestale di Olbia, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Anela. Sul posto sono intervenute due squadre dei volontari di Olbia e una squadra dell’Agenzia Forestas, una squadra di barracelli di Olbia e due squadre dei vigili del fuoco di Olbia e Arzachena.

Il secondo incendio si è verificato nell’agro del Comune di Luras, in località St.zo Pasadolza. Le fiamme hanno bruciato alcuni ettari di pascoli arborati e cespugliati. La situazione è gestita dal personale della Stazione del Corpo forestale di Calangianus, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Limbara. Sul posto sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas di Tempio e una squadra di volontari di Tempio. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle 17.30 e proseguono le attività di bonifica del personale a terra.

Il terzo rogo è divampato nell’agro del Comune di Posada e ha interessato un’area di zone agricole. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle ore 16:30 circa e sono state coordinate dal personale della stazione forestale di Siniscola, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Farcana. Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Siniscola. Continuano le attività di bonifica a terra.

Il quarto incendio, ancora attivo, sta interessando l’agro del Comune di Assemini e il fuoco ha interessato una superficie di terreni incolti. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Uta, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Pula. Sul posto stanno intervenendo due squadre di volontari di Assemini e Capoterra, i carabinieri di Cagliari e i vigili del fuoco di Cagliari.

Il quinto rogo, anche questo ancora attivo, è scoppiato nell’agro del Comune di Bonorva, in località Sa Camba Noa. Le fiamme stanno bruciando alcuni ettari di pascoli nudi. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale della stazione forestale di Bonorva, dalla Stazione Forestale di Sassari e dal nucleo Gauf di Sassari coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Anela, Farcana e dal personale a bordo del Superpuma della base di Alà dei Sardi. Sul luogo stanno intervenendo i Barracelli di Bonorva e una squadra dell’Agenzia Forestas.

Quindici incendi in Sicilia

Quindici incendi sono divampati oggi in Sicilia e hanno visto impegnati i forestali, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Le squadre di soccorso sono state impegnate in cinque roghi in provincia di Agrigento, due in provincia di Caltanissetta, due nel Catanese, due nel Messinese, e uno rispettivamente nell’Ennese, nel Palermitano, nel Ragusano e nel Siracusano. Nell’Agrigentino, gli interventi sono stati a Burgio nelle contrade Pitrusella e Giangreco, a Racalmuto in contrada Barone, a Ribera lungo la strada provinciale 33, nel capoluogo in contrada Calcarelle.

Altre fiamme sono state spente nel Nisseno a Milena in contrada Cimicia, e a Butera in contrada Turchiotto, nel Catanese ad Adrano in contrada Mancuso, e a Caltagirone, nell’Ennese a Barrafranca in contrada Piano del Saione, nel Messinese a Caronia in contrada Canneto e a Novara di Sicilia in contrada Ficarella, nel Ragusano ad Acate in contrada Perrera, nel Palermitano a Palazzo Adriano nella zona di Bosco di Rifesi e nel Siracusano a Rosolini in contrada Prainito.

Vasto rogo ad Agropoli: le fiamme lambiscono le case nel Salernitano

Un vasto incendio di vegetazione è in corso da alcune ore ad Agropoli, nel Salernitano, in località via Crocicchie. I Vigili del Fuoco, anche con il supporto di un’autobotte, stanno lavorando per avere la meglio sulle fiamme che hanno lambito anche alcune abitazioni, oltre ad aver coinvolto parzialmente un’autovettura. Sul posto anche il Dos, il direttore delle operazioni di spegnimento, da Vallo della Lucania, per valutare l’eventuale necessità dei mezzi aerei per estinguere definitivamente il rogo che, al momento, ha coinvolto circa 10 ettari di verde.