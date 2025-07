Il 7 luglio 1930 iniziava la costruzione della Diga Boulder (Hoover), simbolo di ingegno e visione

MeteoWeb

Il 7 luglio 1930 segna l’inizio ufficiale dei lavori per la costruzione della Diga Boulder, oggi conosciuta come Diga Hoover, una delle opere ingegneristiche più imponenti del XX secolo. Situata sul fiume Colorado, al confine tra Nevada e Arizona, la diga nacque dalla necessità di controllare le devastanti piene del fiume e di garantire risorse idriche ed elettriche a una regione in rapida crescita.

In piena Grande Depressione, il progetto offrì lavoro a migliaia di operai, diventando un simbolo di speranza e ripresa economica per molti americani. Le condizioni di lavoro erano estreme: caldo torrido, turni massacranti e rischi elevati. Eppure, la costruzione andò avanti con determinazione e fu completata in anticipo nel 1936.

Alta 221 metri e lunga 379, la Diga Hoover ha dato origine al Lago Mead, uno dei più grandi bacini artificiali degli Stati Uniti. Oltre a fornire elettricità a milioni di persone, ha trasformato radicalmente lo sviluppo urbano del Sud/Ovest americano, rendendo possibile l’espansione di città come Las Vegas e Los Angeles.

La sua costruzione non fu solo un’impresa tecnica, ma anche un capitolo fondamentale della storia americana, emblema di progresso, coraggio e visione futura.