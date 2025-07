Accordo Slovacchia-USA sull’energia nucleare: verso un nuovo reattore da 9 miliardi

MeteoWeb

Bratislava e Washington stanno finalizzando un accordo bilaterale di cooperazione nel settore dell’energia nucleare, che potrebbe aprire la strada alla costruzione di un nuovo reattore in Slovacchia dal valore stimato intorno ai 9 miliardi di euro. Lo riporta l’emittente pubblica slovacca Stv1, riferendo che la firma dell’intesa è attesa a breve alla Casa Bianca, alla presenza del premier slovacco Robert Fico. Prima di entrare in vigore, tuttavia, l’accordo dovrà ottenere l’approvazione dell’Ue responsabile delle questioni legate all’energia atomica tramite Euratom, la Comunità europea dell’energia atomica.

I dettagli dal ministro dell’economia

Il ministero dell’Economia slovacco ha precisato che l’accordo non costituisce un contratto vincolante per la costruzione del reattore, né implica la scelta di una specifica azienda. Non viene però escluso che la realizzazione dell’impianto possa essere affidata a un’impresa americana.