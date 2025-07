Adattamento climatico: nuovo avviso pubblico per sostenere i Comuni sardi

MeteoWeb

Un importante provvedimento per il biennio 2025-2026 volto a rafforzare il ruolo degli Enti locali della Sardegna nell’attuazione della Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC) è stato adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi. Le risorse disponibili, pari a 160 mila euro, consentiranno il finanziamento di proposte articolate in due fasi: una fase strategica, per la co-pianificazione dei documenti di indirizzo territoriale, e una fase attuativa, per la valutazione tecnico-economica delle azioni prioritarie.

“La sfida dell’adattamento climatico riguarda tutti – afferma l’assessore Rosanna Laconi – ma nei territori si gioca la partita decisiva: lì dove gli effetti della crisi sono più visibili, più urgenti, più prossimi alla vita quotidiana delle persone. Con questo Avviso vogliamo rafforzare il protagonismo dei nostri Enti locali, offrendo loro strumenti, supporto tecnico e risorse per tradurre la Strategia regionale in azioni concrete e condivise”.

L’iniziativa prevede l’emanazione di un nuovo Avviso pubblico rivolto a Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province e Città Metropolitana, finalizzato a sostenere la progettazione partecipata di azioni concrete per affrontare la crisi climatica nei territori.

Il programma si inserisce nel solco tracciato dalla Delibera n. 14/71 del 22 maggio 2024, che ha aggiornato la SRACC, già adottata nel 2019. La Strategia attribuisce agli Enti locali un ruolo chiave nella definizione di strategie territoriali integrate per la gestione dei rischi e degli impatti climatici.

“Affrontare la siccità, proteggere la salute dai rischi legati alle ondate di calore, contrastare gli incendi e salvaguardare la biodiversità non può più essere demandato al futuro”, dichiara ancora l’assessore Laconi. “È una responsabilità del presente, che ci chiama tutti a collaborare: istituzioni, tecnici, cittadini. Dobbiamo farlo insieme, e dobbiamo farlo adesso”.

Particolare attenzione sarà rivolta alle proposte che affronteranno in modo integrato il tema della siccità in ambito urbano e agricolo, in connessione con la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza, la tutela dei servizi ecosistemici e la resilienza delle infrastrutture strategiche.

Il provvedimento rende merito al ruolo fondamentale svolto finora dagli Enti locali e dai sindaci nella costruzione di una Sardegna più consapevole e preparata ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico. L’azione regionale intende proseguire lungo questa traiettoria, accompagnando i territori in un percorso che promuove partecipazione, pianificazione condivisa e coerenza tra livelli istituzionali.

L’Avviso darà continuità all’impegno assunto dalla Regione sin dal 2016 e consoliderà le esperienze positive maturate nei bienni precedenti, valorizzando le buone pratiche e aprendo nuove opportunità di coinvolgimento, in particolare per i Comuni più piccoli, che potranno partecipare in forma associata.

Per maggiori informazioni sarà disponibile, a breve, la documentazione completa dell’Avviso sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente.