Tragedia sfiorata: aereo Delta evita un b-52 con una manovra d’emergenza

Sfiorata collisione nei cieli americani, dove un aereo di linea Delta gestito da SkyWest ha evitato un bombardiere statunitense B-52 grazie ad una “manovra aggressiva”, come mostrano i video ripresi dai passeggeri e pubblicati sui social media. L’aereo, partito da Minneapolis, Minnesota, si stava preparando ad atterrare a Minot, North Dakota, venerdì, quando il pilota ha cambiato bruscamente direzione, lasciando i passeggeri senza parole. In un video girato da un passeggero e pubblicato su Instagram si sentono le parole del pilota: “‘gira a destra’, mi ha detto la torre di controllo. ‘Ho risposto: ‘c’è un aereo lì’, e (la torre) mi ha detto: ‘gira a sinistra’. ‘Vista la sua velocità, era un aereo militare. Non so a che velocità andasse, ma era molto più veloce (di noi). Ho pensato che la cosa più sicura fosse fare una brusca deviazione. Mi dispiace per questa manovra aggressiva”, ha continuato il pilota, che poi è riuscito a far atterrare l’aereo in sicurezza.

Ora la compagnia aerea sta indagando. Secondo il pilota ascoltato nel video, quell’aeroporto non ha radar e la torre di controllo funziona a vista. Il sito web di tracciamento dei voli Flight Radar mostra la traiettoria dell’aereo, che descrive un ampio anello prima dell’atterraggio. L’aeronautica militare ha dichiarato che quel giorno un bombardiere B-52 stava sorvolando Minot, dove si trovano un aeroporto civile e una base militare.