Aereo precipita dopo il decollo a Southend Airport: una palla di fuoco nel cielo | VIDEO

MeteoWeb

Un piccolo aereo è precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Southend, nell’Essex, generando una spettacolare palla di fuoco visibile a chilometri di distanza. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi e ha mobilitato tutte le forze di emergenza locali. Secondo le prime informazioni, il velivolo coinvolto sarebbe un Beech B200, partito dall’aeroporto britannico con destinazione Lelystad, nei Paesi Bassi. Non è ancora chiaro quante persone fossero a bordo né le condizioni dei passeggeri e dell’equipaggio.

In una nota ufficiale, la polizia dell’Essex ha dichiarato: “siamo stati allertati poco prima delle 16:00 per la segnalazione di una collisione che ha coinvolto un aereo di 12 metri. Stiamo collaborando con tutti i servizi di emergenza presenti sul luogo dell’incidente, e le operazioni proseguiranno per diverse ore. Chiediamo cortesemente al pubblico di evitare l’area per consentire i soccorsi”. Anche l’East of England Ambulance Service è intervenuto rapidamente, con ambulanze e mezzi di supporto schierati intorno alla pista.

Le reazioni delle autorità locali

Il deputato per Southend West, David Burton-Sampson, ha espresso il proprio sostegno via social: “sono a conoscenza di un incidente all’aeroporto di Southend. Vi prego di restare lontani dall’area e di permettere ai servizi di emergenza di svolgere il loro lavoro. I miei pensieri vanno a tutte le persone coinvolte”. Parole di solidarietà anche da parte di Matt Dent, membro del consiglio comunale di Southend responsabile per affari, cultura, musica e turismo: “i miei pensieri sono con tutti i coinvolti e con i servizi di emergenza che stanno rispondendo all’incidente”.

London Southend Airport è uno scalo regionale utilizzato da compagnie come EasyJet, che opera circa 122 voli settimanali su 20 rotte diverse.