Aereo si schianta su scuola a Dacca, il bilancio sale a 27 morti

Il bilancio dell’incidente aereo avvenuto ieri, quando un caccia dell’aeronautica militare del Bangladesh si è schiantato su una scuola elementare a Dacca, è salito a 27 morti. La tragedia, avvenuta durante un volo di addestramento, ha causato anche 171 feriti, di cui una ventina versano in condizioni critiche. Le vittime sono in gran parte bambini tra gli 8 e i 12 anni, studenti dell’istituto Milestone colpito dal velivolo. L’aereo, un jet monomotore F-7 Bgi di fabbricazione cinese, era decollato dalla base aerea di Khandakar quando ha manifestato un problema, probabilmente un guasto meccanico, ora sotto indagine.

Il pilota, Toukir Islam Sagar, 27 anni, ha perso la vita nell’impatto. Era al suo primo volo senza istruttore e, secondo l’esercito, ha tentato di allontanare il caccia dalle aree abitate. Il capo del governo ad interim, Muhammad Yunus, ha espresso profondo dolore e ha assicurato indagini approfondite e assistenza alle vittime. Oggi è stato dichiarato lutto nazionale in Bangladesh per quello che si configura come il più grave disastro aereo del Paese da decenni.