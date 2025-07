Aeroporti come hub energetici: negli USA la domanda di elettricità potrebbe quintuplicare nei prossimi 20 anni

MeteoWeb

Tra flotte di veicoli a noleggio e attrezzature di supporto a terra, nei prossimi 20 anni la domanda di elettricità negli Stati Uniti potrebbe aumentare di cinque volte. Gli aeroporti regionali e di aviazione generale più piccoli – che spesso dispongono di semplici collegamenti elettrici rurali – sono parte di questa rapida crescita. Sono previsti investimenti significativi nell’elettricità aeroportuale, per non parlare degli aerei elettrici a batteria, che richiedono una notevole fornitura di energia a terra. Con 30 anni di esperienza nel processo decisionale in volo, i ricercatori del NREL, un laboratorio nazionale del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, utilizzano la piattaforma Advanced Research in Integrated Energy Systems (ARIES) e altre funzionalità per analizzare le opzioni energetiche per aeroporti, utility e agenzie di regolamentazione pubblica. In molti casi, trovano una soluzione vantaggiosa per tutti: generazione e stoccaggio di energia in loco.

Per qualsiasi utilità, quintuplicare la propria infrastruttura elettrica è un compito arduo. Aggiungere nuova generazione, linee e sottostazioni diventa rapidamente un progetto costoso, soprattutto se si considera il budget di un aeroporto regionale. I ricercatori del NREL affermano però che potrebbe esserci una soluzione migliore. “Gli aeroporti, che in genere sono enti pubblici, stanno valutando se ci sarà una domanda sufficiente a finanziare l’infrastruttura”, ha affermato Scott Cary, responsabile del progetto portuale e aeroportuale dell’NREL. “Per compensare parte di questo costo e aumentare la resilienza, parte di questa discussione dovrebbe essere ‘cosa creare localmente?'”.

L’energia locale proveniente da fonti energetiche distribuite può ridurre i costi operativi consentendo agli aeroporti di rivendere l’elettricità alla rete, ma – forse ancora più importante per gli aeroporti regionali -, queste risorse locali possono fornire una fonte locale di stabilità e riserva energetica. Possono costituire nodi energetici. “Molti dei nostri aeroporti piccoli e rurali dispongono di terreni disponibili. Una distribuzione economicamente vantaggiosa delle risorse energetiche potrebbe alimentare la maggior parte del carico merci dell’aeroporto, e ciò potrebbe generare entrate migliorando al contempo l’affidabilità energetica della regione”, ha spiegato Cary. Questa proposta di valore potrebbe essere apprezzata dagli stakeholder del settore aeronautico, ma alcuni potrebbero considerarla una scommessa rischiosa. Pertanto, il NREL e la NASA stanno valutando costi, politiche e operazioni nell’ambito di un’attività di ricerca denominata “Airports as Energy Nodes” (ÆNodes). Partendo da due aeroporti partner, il team di ricerca svilupperà un modello di ricerca replicabile per gli altri 5.000 aeroporti regionali e di aviazione generale statunitense, al fine di esplorarne gli orizzonti energetici.

Per comprendere come gli aeroporti regionali e di aviazione generale diventeranno hub energetici, i ricercatori della NASA e del NREL hanno simulato migliaia di ipotetici programmi di volo in cui gli aerei elettrici forniscono servizi di corto raggio su rotte ad alta domanda rispetto al traffico attuale. Questi risultati hanno fornito una base concettuale per il fabbisogno e le opzioni di elettricità, consentendo la fase successiva della ricerca: replicare i sistemi energetici di aeroporti partner come il Winchester Regional Airport in Virginia e il Tweed New Haven Airport nel Connecticut. Gli aeroporti degli Stati Uniti stanno pianificando espansioni, incluso l’aeroporto di New Haven Tweed e ÆNodes li aiuteranno a valutare le opzioni elettriche per diventare hub energetici.