Agricoltura, oggi nuova mobilitazione Coldiretti a Bruxelles

Da Bruxelles a Roma, nuova mobilitazione della Coldiretti oggi, mercoledì 16 luglio, “per dire no al piano della Commissione Ue di accorpare le risorse per l’agricoltura in un fondo unico, con il rischio concreto per i cittadini europei di avere meno cibo disponibile e più cannoni“, spiega l’associazione in una nota. “Una scelta che cade peraltro in un momento delicato, considerato lo spettro dei dazi del 30% annunciati dal presidente Usa Donald Trump sulle merci dell’Unione, a partire dall’agroalimentare“.

I giovani agricoltori della Coldiretti manifesteranno a Bruxelles nei pressi del palazzo Berlaymont, sede della Commissione Europea, mentre in contemporanea saranno organizzate delle iniziative a Roma, a Piazza Navona, davanti al Senato, e al Colosseo alle ore 14.

Simbolo della protesta saranno grandi striscioni raffiguranti il presidente della Commissione Ursula Von der Leyen che gioca con le stelle simbolo dell’Unione e le scritte “Benvenuti a Vonderland” e “Questa non è Europa”. “Un appello a non spegnere la democrazia, l’agricoltura, la salute, la sicurezza alimentare, rispetto alle scelte di una Commissione che sembra sempre più distante dalla realtà, dai cittadini e dalla terra“. Coldiretti ribadisce che “l’Europa oggi serve come il pane, ma serve un’Europa diversa e più coraggiosa“.